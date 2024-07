Trois morts et sept disparus dans le chavirement d'un bateau de pêche au large du Portugal

L'alerte a été donnée vers 04h30. L'embarcation a chaviré au large des plages de São Pedro do Moel et de Vieira de Leiria (entre Lisbonne et Porto). Un bateau a été envoyé de Nazaré pour secourir les pêcheurs, ainsi qu'un hélicoptère de l'armée et des drones de la police maritime locale.

Les huit personnes retrouvées sur place ont été transportées à Figueira da Foz.