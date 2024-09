Trois personnes secourues par les pompiers dans la Sambre à Charleroi

Les pompiers et plongeurs de la zone de secours Hainaut sont intervenus vendredi matin vers 07h00 non loin du bâtiment TEC Charleroi et de la gare de Charleroi-Central pour secourir trois personnes tombées à l'eau, ont indiqué les pompiers carolos en fin de matinée, confirmant une information de plusieurs médias. L'état de santé des trois victimes n'est pas encore connu.