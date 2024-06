Trois suspects arrêtés dans l'enquête sur la disparition de deux Belges à Tenerife

Trois suspects ont été arrêtés - deux en Belgique et un en Espagne - dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un couple belge à Tenerife, selon une information de Het Laatste Nieuws confirmée jeudi par le parquet fédéral. L'Espagne a demandé l'extradition des deux personnes arrêtées en Belgique.

Laura Trappeniers (66) et Marc Olbrechts (71) vivaient à Tenerife depuis plusieurs années et ont été aperçus pour la dernière fois le 22 avril. Un avis de recherche a été lancé deux jours plus tard. Le corps de la femme a été retrouvé, mutilé, le 27 dans l'océan Atlantique.

Le parquet de Hal-Vilvorde avait immédiatement ouvert une enquête, sollicité par les autorités espagnoles afin qu'une enquête de voisinage soit menée. La découverte du corps de Mme Trappeniers a toutefois mené à la requalification des faits en mort violente, ce qui a permis d'apporter l'affaire au niveau fédéral.