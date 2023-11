Trois suspects arrêtés lundi ont comparu devant la chambre du conseil de Bruxelles

Deux des trois suspects sont inculpés d'assassinat dans un contexte terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste, le troisième est poursuivi pour infraction à la loi sur les armes.

L'avocat de ce dernier, Me Mounir Bennaoum, a demandé la libération sous conditions de son client. Le conseil de l'un des deux autres suspects, Me Adil El Malki, a quant à lui demandé que son client puisse être détenu sous la modalité de la surveillance électronique. L'avocate du dernier suspect, Me Audrey Dumont, n'a souhaité faire aucun commentaire à l'issue de l'audience.