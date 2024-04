Trois suspects arrêtés pour une explosion survenue devant une habitation à Bruges

Le quartier Sint-Pieters avait été secoué par une explosion le 28 février vers 03h00. La façade d'une habitation avait été endommagée de même que quelques maisons voisines. Personne n'avait été blessé. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) s'était rendu sur place pour tenter d'établir les circonstances de l'incident. La section brugeoise du parquet de Flandre occidentale avait également dépêché un expert en incendie. Une équipe spéciale (CSI) était en outre chargée de relever les empreintes éventuelles.

Grâce à des enquêtes complémentaires, la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale a pu identifier des suspects. Trois ont été interpellés lors d'une opération menée à Bruxelles et à laquelle les zones de police de Bruges, Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem) et Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles) ont participé. Ils ont été interrogés et ont ensuite comparu devant le juge d'instruction, qui a décidé de les placer sous mandat d'arrêt. La chambre du conseil de Bruges se prononcera mardi sur leur maintien en détention.