Trois suspects placés sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une vaste affaire de drogue

Le 16 juillet, les services de douane ont mis la main sur plus de 6,8 tonnes de cocaïne dans le port. Les stupéfiants se trouvaient dans un conteneur transportant des bananes en provenance d'Équateur. La police avait pisté le conteneur jusqu'à un entrepôt de Merksem où quatre hommes avaient été appréhendés. Des armes à feu et des brouilleurs de fréquence avaient également été découverts.

L'enquête a connu un nouveau développement la semaine dernière lorsque six perquisitions ont été menées à Anvers, dans les districts de Berchem, Ekeren et Wilrijk, et encore dans les communes d'Edegem et Ranst. Trois suspects supplémentaires ont été interpellés: une femme de 22 ans, et deux hommes, de 23 et 26 ans. Le juge d'instruction les a placés sous mandat d'arrêt pour appartenance à une organisation criminelle notamment. La chambre du conseil d'Anvers a confirmé cette décision mardi.