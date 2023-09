Turquie: le spéléologue américain secouru après neuf jours dans un gouffre

La grotte, la troisième la plus profonde de Turquie, atteint près de 1,3 kilomètre de profondeur à son point le plus bas.

Mark Dickey est tombé malade à une profondeur de 1.120 mètres. Sa mésaventure a déclenché ce que les secours ont qualifié d'une des opérations de sauvetage souterrain les plus vastes et les plus compliquées jamais organisées.

Une équipe internationale de 200 sauveteurs, explorateurs et médecins a commencé à hisser prudemment Dickey vers la surface après lui avoir administré des transfusions de sang.