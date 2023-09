Un accident de voiture fait trois morts à Rance

Un accident de voiture a coûté la vie à un couple et à son enfant, samedi soir à Rance (province de Hainaut), indique le bourgmestre de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier sur Facebook dimanche, confirmant une information rapportée par RTL info et plusieurs autres médias. Le véhicule a dévié de la route pour une raison encore à déterminer, a heurté un poteau, s'est retourné avant de verser dans un fossé.

Le couple et une enfant de 3 ans ont été éjectés de la voiture et sont décédés. Une seconde fille âgée de 6 ans a dû être désincarcérée par les services de secours et a été hospitalisée dans un état critique.

Le véhicule impliqué "est seul en cause", précise le bourgmestre.