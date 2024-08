Un accident provoque une heure et demie de file sur le ring extérieur de Bruxelles

Un accident de la route impliquant deux camions et une voiture a provoqué, mercredi matin, un important embouteillage sur le ring extérieur (RO) autour de Bruxelles, à hauteur de Jette. Les automobilistes perdent plus d'une heure et demie, a indiqué le Centre flamand de la circulation. Une personne a été blessée dans l'accident, selon la police fédérale.