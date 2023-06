Un acquittement au bénéfice du doute pour des faits de mœurs sur sa nièce de 10 ans

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi en fin de matinée un acquittement au bénéfice du doute contre un prévenu poursuivi pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle sur sa nièce de 10 ans, et une peine de 3 ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour harcèlement avec usage d'un faux compte Facebook et pour détention de fichiers pédopornographiques. Le trentenaire avait admis l'envoi de messages à plusieurs mineures d'âge. Le ministère public avait requis une peine de huit ans de prison ferme avec une mise à disposition du TAP (tribunal d'application des peines) de cinq ans.