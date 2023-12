Un adolescent américain condamné à perpétuité pour une fusillade meurtrière dans son lycée

Il avait plaidé coupable en octobre 2022 d'avoir apporté à son lycée à Oxford le pistolet Sig Sauer calibre 9 mm offert par ses parents comme cadeau de Noël anticipé avec 50 balles dans son sac à dos et d'avoir tiré sur les lycéens.

Ethan Crumbley avait tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé six autres élèves et un enseignant.

Fait rare, ses parents, accusés de négligence et d'avoir ignoré les signes avant-coureurs de son passage à l'acte, ont été inculpés pour homicide involontaire.