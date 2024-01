Un ambulancier en arrêt de travail après s'être fait agressé par un patient

L'individu blessé a ensuite été pris en charge par l'équipe déployée sur place et conduit aux urgences de la clinique Saint-Jean. Une fois arrivé sur place, ce dernier a assené un coup de poing au visage du secouriste.

"Après s'être fait examiner et soigner, l'agresseur a été pris en charge par la police et conduit au commissariat", continue Walter Derieuw.

L'ambulancier en question souffre de contusions au visage et d'une lèvre ouverte. Il est en incapacité de travail et a par ailleurs déposé plainte auprès des services compétents. La direction générale se déclare également personne lésée et se portera, le cas échéant, partie civile.

"Le suivi psychologique du collègue est assuré", conclut le porte-parole des pompiers de Bruxelles.