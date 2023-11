Un ancien éducateur écope de huit ans de prison pour viol sur mineurs

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi, Jean-Marc T. à une peine de huit ans de prison pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle sur plusieurs filles et garçons dont il avait la responsabilité, commis entre septembre 2018 et juin 2021. Les faits s'étaient passés à la Maison d'Enfants Reine Marie-Henriette à Bruxelles, une ASBL qui accueille des enfants en difficulté, confiés par les services d'aide à la jeunesse.