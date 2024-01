Un appartement de Borgerhout visé par une attaque à l'explosif

Les faits se sont produits vers 03h30. Les auteurs ont probablement forcé la porte d'entrée principale de l'immeuble avant de lancer un objet explosif à l'intérieur de celui-ci. Le couloir et la porte de l'appartement visé ont subi des dégâts. Personne n'a toutefois été blessé lors de l'attaque.

Le labo et le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. La police a ouvert une enquête et vérifie s'il existe un lien entre cette affaire et le milieu de la drogue.