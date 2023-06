Un appartement inhabitable à la suite d'un incendie à Ganshoren

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mardi vers midi, pour un incendie dans un appartement au quatrième et dernier étage d'un immeuble, avenue Broustin à Ganshoren. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le bâtiment est inhabitable.

"L'origine du feu est accidentelle", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Quant au déblai, il a été de longue durée, en raison des dégâts aux planchers en bois et à la toiture. Le bâtiment est inhabitable pour le moment. Les impétrants ont été coupés par Sibelga, et les habitants ont été pris en charge par la police et les services communaux", a-t-il encore expliqué.

Un périmètre de sécurité avait été instauré par la zone de police Bruxelles-Ouest, afin de permettre aux pompiers de travailler. Ces derniers avaient engagé plusieurs moyens: une voiture de commandement, deux autopompes, deux auto-échelles, une unité SMUR, une ambulance et un véhicule de décontamination.