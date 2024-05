Un automobiliste emboutit plusieurs voitures à Anvers

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plusieurs voitures dans le district anversois de Merksem, a indiqué mardi la police locale. L'homme, âgé de 40 ans, était vraisemblablement sous l'emprise de protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant et inhalé pour ses effets psychotropes.