Un automobiliste fonce sur un trottoir de Manhattan et fait plusieurs blessés

Plusieurs personnes, dont des policiers, ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Manhattan, dans la ville de New York (États-Unis), après qu'une berline noire eut emprunté un trottoir et percuté des véhicules de police ainsi qu'un food truck, a rapporté la police de New York auprès de plusieurs médias locaux.

Selon le New York Times, il était 01h30 (07h30 à Bruxelles) quand le conducteur de la berline, un homme de 44 ans, a tenté de fuir à l'angle de la 33e rue et de la 7e avenue alors que des policiers s'étaient approchés de son véhicule en raison d'une "dispute dans la voiture". Un porte-parole de la police de New York a confirmé que le conducteur a foncé sur le trottoir avant de percuter des voitures de police et un food truck près de la 34e rue.

Une femme coincée sous le food truck et plusieurs autres personnes ont été blessées et emmenées dans des hôpitaux locaux. La femme est dans un état stable et les autres personnes ont subi des blessures légères. Le conducteur du véhicule impliqué a également été hospitalisé. Il est dans un état critique mais stable.