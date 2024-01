Un automobiliste, sous le coup d'une condamnation de trois ans et demi, arrêté par hasard lors d'un contrôle routier

Outre le fait qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité, les forces de l'ordre ont également constaté qu'un feu stop du véhicule était cassé et que l'intéressé avait écopé d'une peine de prison.

Un automobiliste, sous le coup d'une condamnation à une peine de trois ans et demi de prison, a été arrêté lors d'un contrôle routier organisé par la police locale d'Anvers alors qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité, a-t-on appris samedi.

Les policiers ont également confisqué une voiture pour défaut d'assurance et infligé plusieurs amendes pour stationnement illégal lors de cette même opération. Une douzaine de tests d'alcoolémie et anti-drogue ont également été effectués et se sont tous révélés négatifs.