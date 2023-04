Un an avec sursis pour avoir filmé sous les cabines de la piscine de Braine-l'Alleud

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant du Hainaut né en 2001 à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire, l'a privé de ses droits civils et politiques pour cinq ans et lui a confisqué son ordinateur ainsi que son smartphone. Le jeune homme avait été surpris, en mai 2022, en train de filmer une dame alors qu'elle se changeait dans les cabines de la piscine de Braine-l'Alleud.