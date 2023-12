Un an avec sursis pour diffusion d'images d'agressions sexuelles de mineurs

Un habitant de Roclange âgé de 51 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d'un an de prison avec sursis probatoire et à une amende de 8.000 euros avec sursis pour la moitié après avoir diffusé des images d'agressions sexuelles de mineurs.

Le prévenu avait été dénoncé par le NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), une organisation américaine non lucrative qui lutte contre l'exploitation des enfants, après avoir participé à la diffusion d'images d'agressions sexuelles de mineurs.

L'enquête avait débuté aux États-Unis pour se poursuivre en Belgique avec une perquisition réalisée chez le prévenu. Les enquêteurs avaient découvert des milliers d'images pornographiques sur le matériel informatique du prévenu et quelques images illégales. Il avait détenu ces images entre 2018 et 2020 et diffusé certaines d'elles le 19 février 2019.