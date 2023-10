Un avocat néerlandais renommé "arrêté de façon très violente" en Belgique

L'arrestation s'est produite lors de la rencontre à la prison, "sous les yeux de son client", précise Me Clément.

Me Moszkowicz, avocat du baron présumé de la drogue Flor Bressers, est soupçonné par la Belgique d'être membre d'une organisation criminelle, rapporte De Standaard vendredi.

Le juge d'instruction l'a ensuite libéré sous conditions. Selon De Standaard, Yehudi Moszkowicz n'est plus autorisé à avoir des contacts avec l'entourage de Flor Bressers et leurs avocats respectifs. D'après le parquet, Me Moszkowicz aurait fourni à Bressers des services allant au-delà d'une simple relation avocat-client.