Un baron de la drogue refuse de comparaître devant une chambre à trois juges

Outre Nordin E. H., 13 prévenus dont un agent immobilier néerlandais, un ancien footballeur professionnel, un travailleur du port d'Anvers ainsi qu'un septuagénaire et son fils sont suspectés d'avoir organisé sept convois de drogue transitant par le port. L'affaire avait été mise au jour dans la foulée du décryptage du réseau de communications Sky ECC. L'enquête a débuté en 2021 et depuis, une quinzaine de perquisitions ont été effectuées au cours desquelles des armes et des voitures ont été saisies. L'agent immobilier, Ralph H., planifiait les transports depuis et vers le port et chapeautait également la vente et la répartition des stupéfiants. Le parquet évoque au moins 1,3 tonne de drogue importée. Le ministère public réclame la confiscation des gains estimés à plus de 50 millions d'euros.

Le Néerlandais a bénéficié de l'appui du septuagénaire de Genk et de son fils. Quant à l'ancien footballeur, Davide D., 41 ans, il aurait loué un entrepôt permettant de stocker provisoirement la cocaïne.