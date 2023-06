Un bébé et ses parents blessés lors d'une dispute familiale à Hoeilaart

L'incident s'est produit dans la maison familiale. Les services d'urgence ont reçu un appel vers 3h30 du matin et ont ensuite emmené les trois membres de la famille à l'hôpital. Selon les premières informations, le bébé de 10 mois souffre d'une fracture de la jambe, tandis que la mère de famille est blessée au dos. Le père a également été blessé, mais la gravité de ses blessures n'est pas encore connue. Il a, par ailleurs, été privé de sa liberté.

"On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé la nuit dernière", a déclaré Sabine Lievens, porte-parole du parquet. "Les résidents ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins et, compte tenu de leur hospitalisation, personne ne peut être interrogé pour le moment. Le parquet a désigné un médecin légiste et selon ce dernier, le pronostic est bon, personne n'est en danger de mort. Sur place, les prélèvements et les analyses nécessaires ont été effectués.