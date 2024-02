Un Belge de 24 ans condamné à 14 ans de prison pour avoir poignardé à mort un touriste de 22 ans

La victime a succombé dans le centre de la capitale néerlandaise dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2022. L'enquête a révélé que le touriste avait reçu 30 coups de couteau dans le cou et la tête. Le coup de couteau fatal a été administré dans l'artère carotide. Le suspect a été arrêté le matin du 1er juin 2022, dans un état de confusion. Ses vêtements et ses chaussures étaient couverts de sang qui, après examen, s'est avéré être celui de la victime.

B. et la victime s'étaient rencontrés dans le centre-ville d'Amsterdam et avaient passé un certain temps ensemble. La raison pour laquelle les choses ont dégénéré entre eux n'a pas été élucidée. Au cours de l'audience, il y a quinze jours, B. a déclaré qu'il ne se souvenait pas des coups de couteau. Il aurait été sous l'influence de médicaments et de drogues.