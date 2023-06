Un Belgo-Marocain, évadé en Guinée, fait de nouveau l'objet d'un signalement international

Ibrahim Akhlal est aussi dans le viseur de la justice néerlandaise, soupçonné d'avoir participé à un vol d'or et de pierres précieuses à Amsterdam en mai 2021. En mars de l'année suivante, la police fédérale belge avait lancé un avis de recherche international pour ce Belgo-Marocain, à la demande des autorités néerlandaises.

Ibrahim Akhlal avait ensuite été arrêté à Conakry, en décembre 2022, et y avait été incarcéré.

Mardi, il est parvenu à s'évader de la maison centrale de la capitale guinéenne, où il avait été placé non dans une cellule mais dans "le bureau du médecin-chef de la prison" selon le ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright, a évoqué l'AFP vendredi. À la télévision d'État, le ministre a dénoncé la "complicité flagrante" dans cette évasion de plusieurs responsables de la prison, surveillants et infirmiers, selon l'agence de presse française. Six hommes au total ont été suspendus de leurs fonctions.