Un cadavre de plus de 30 ans exhumé à Lanaken pour l'opération cimetière

Le parquet du Limbourg et la cellule Personnes disparues de la police judiciaire fédérale ont fait exhumer, mardi, le cadavre d'un homme enterré il y a près de 30 ans dans une tombe anonyme. Les autorités vont tenter de déterminer l'identité de l'individu dans le cadre de l'opération "Cimetière" qui vise à élucider avec des moyens actuels des affaires non résolues depuis plusieurs années.

Le corps de l'homme avait été trouvé le 4 février 1990 près de l'usine de papier Sappi à proximité du canal Briegden-Neerharen.

L'individu était de corpulence moyenne, mesurait 1,68m et son âge était estimé entre 40 et 50 ans. Il avait les cheveux noirs, les yeux bruns et portait un tatouage au nom de "Jeannine". Il était vêtu d'un pull bleu à carreaux blancs, une chemise kaki, un anorak gris, brun et jaune, un pantalon bleu et des mocassins noirs.