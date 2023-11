Un cadre du zoo de Balen renvoyé en correctionnelle pour attentat à la pudeur

L'homme avait été appréhendé en décembre 2022 à la suite de plusieurs plaintes de mineures et de jeunes dames ayant travaillé au parc animalier, déposées auprès de la police de Balen-Dessel-Mol.

L'homme avait nié toutes ces accusations et avait été relâché sous conditions par le juge d'instruction. Il ne pouvait ainsi plus fréquenter le parc et ne pouvait pas entrer en contact avec les victimes.

La chambre du conseil a décidé vendredi de le renvoyer devant le tribunal correctionnel de Turnhout. "Les faits ont été qualifiés d'atteinte à l'intégrité sexuelle, attentat à la pudeur sur adultes et sur mineurs, et trafic et détention d'images d'agressions sexuelles sur mineurs", a ajouté le parquet.