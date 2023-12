Un camion bloqué entre une ruelle et la N53 paralyse la circulation à Beaumont

Un camion trompé par son GPS et se trouvant en mauvaise posture paralyse la circulation dans le centre de Beaumont depuis le milieu de l'après-midi, à hauteur de la N53 et de la rue Joseph Gonce, a confirmé lundi en fin d'après-midi le bourgmestre Bruno Lambert. Le dépanneur, équipé d'un plus gros engin, est attendu sur les lieux pour dégager le semi-remorque en mauvaise posture.