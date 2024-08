Un camion tombe dans la Lys après une collision

Les pompiers ont été avertis vers 18H30 qu'un camion était tombé dans la Lys après une collision avec une voiture sur la N382.

"Nos équipes ont réussi à sortir le chauffeur de son véhicule après un certain temps et non sans difficulté", a déclaré un porte-parole des pompiers. L'état du chauffeur secouru et du conducteur de la voiture percutée n'est pas connu.