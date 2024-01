Un Carolo remis aux autorités françaises: il a agressé sexuellement une adolescente de 15 ans qui avait fugué

La police locale s'est présentée une première fois au domicile du suspect. "Mais il n'y était pas présent. Deux jours plus tard, le 26 décembre, les agents se sont représentés à l'adresse et l'homme a prétendu être seul. La jeune fille est alors parvenue à se faire entendre et a été découverte à l'intérieur", a précisé mercredi matin le parquet de Charleroi. La mineure, entendue par la police belge, a révélé avoir été violée et séquestrée avant de retrouver ses proches en France.

Un second mandat d'arrêt européen a été délivré par les autorités françaises. Le suspect a été remis à ces dernières le 5 janvier dernier. Le dossier judiciaire ouvert en Belgique a été transmis à la France. "L'ensemble du dossier sera traité en France. Le suspect sera alors jugé là-bas et il pourrait uniquement demander à exécuter sa peine chez nous une fois qu'il aura été condamné", a conclu l'autorité judiciaire belge.