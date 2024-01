Un Carolo remis aux autorités françaises à la suite d'une agression sexuelle sur une ado

Un peu avant le réveillon de Noël, un dossier est ouvert par les autorités judiciaires françaises à la suite de la fugue d'une adolescente de 15 ans dans une commune du Cher. Rapidement, un mandat d'arrêt européen est délivré à l'encontre d'un suspect carolo. Ce dernier a engagé une discussion avec la fugueuse sur Internet, en prétendant être un jeune homme d'une vingtaine d'années, avant de la ramener à son domicile.

La police locale s'est présentée une première fois au domicile du suspect. "Mais il n'y était pas présent. Deux jours plus tard, le 26 décembre, les agents se sont représentés à l'adresse et l'homme a prétendu être seul. La jeune fille est alors parvenue à se faire entendre et a été découverte à l'intérieur", a précisé mercredi matin le parquet de Charleroi. La mineure, entendue par la police belge, a révélé avoir été violée et séquestrée avant de retrouver ses proches en France.