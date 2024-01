Un chauffeur devant le tribunal de police pour un accident de bus mortel sur l'E19

Le chauffeur en question a percuté une glissière en béton avec son bus de voyage sur l'E19 en direction des Pays-Bas, à hauteur de Schoten (province d'Anvers). Le véhicule, avec trente passagers à son bord, s'est renversé et a terminé sa course au milieu de l'autoroute. Un Colombien de 29 ans et une Française de 17 ans sont décédés à la suite de l'accident. Treize autres passagers ont été emmenés à l'hôpital pour des blessures légères et graves.

Le chauffeur pense s'être endormi au volant, a-t-il confié aux policiers. Il a présenté un test salivaire positif et une analyse sanguine a confirmé qu'il avait consommé du cannabis. L'homme était déjà connu en France pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire pour environ six semaines.