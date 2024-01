Un chef d'entreprise soupçonné d'exportations illégales vers la Russie reste en prison

Un chef d'entreprise de Knokke-Heist, de 61 ans, a vu sa détention être prolongée d'un mois, vendredi par la chambre du conseil de Bruges. Il avait été arrêté début décembre dans le cadre d'une enquête sur l'importation et l'exportation illégales de matériaux et de technologies sensibles vers la Russie.

L'affaire concerne des micropuces, des accéléromètres et des moteurs à turbine, pouvant être utilisés dans la conception de drones ou de missiles.

Le ministère américain de la Justice avait annoncé le jour précédant les perquisitions que Hans D.G. était accusé dans deux affaires aux États-Unis "en relation avec un plan visant à exporter illégalement des technologies militaires sensibles des États-Unis vers des destinataires en Chine et en Russie."

L'homme est inculpé au Texas pour une affaire de contrebande de caméras à infrarouge vers la Chine et de composants électroniques vers la Russie, entre mars 2016 et février 2018. Un associé présumé de Hans D.G. a plaidé coupable de complot en octobre 2022 et attend sa sentence.

Une deuxième affaire, en Oregon, concerne des tentatives d'achat illégal d'accéléromètres destinés à l'export vers la Chine, entre 2021 et 2023.