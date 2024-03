Un choc hémorragique « gigantesque » a causé le décès de Muriel Robert

Le Dr Duverger est descendu sur place le jour des faits. "Il y avait beaucoup de sang et de projections. Tout comme d'importantes lésions sur la partie droite de la tête et du cou, occasionnées par un instrument à lame. La victime n'avait ni pantalon ni chaussettes."

L'autopsie de Muriel Robert a eu lieu le lendemain. "J'ai relevé des lésions importantes sur le cou et la tête. Notamment une importante plaie de 12 cm de hauteur et de 12 cm de diamètre dans la région cervicale antéro-latérale droite, où on notait une disparition de muscles. Il y avait 4 entailles principales au niveau de cette plaie, mais, en tout, j'y ai relevé 11 entailles. Une dizaine de plaies avec entaille de l'os étaient présentes sur le front et sur le visage. L'os a été fracturé par la force des coups. La mandibule droite était fracturée."

La victime présentait des lésions de défense au niveau de la face dorsale de la main droite, dont les tendons ont été sectionnés. Une fracture du cubitus est aussi relevée.

Un choc hémorragique "gigantesque" est la cause du décès. La victime a reçu une quarantaine de coups de hachoir, selon le légiste.