Un conducteur de 16 ans tente de fuir un contrôle de police à Willebroek

Lorsqu'il a remarqué la présence d'un contrôle routier, l'automobiliste a mis les gaz dans la direction opposée et s'est engagé sur un chemin boueux, à proximité du Fort de Breendonk. "Cependant, il ne savait apparemment pas qu'un peu plus loin, la route n'était plus asphaltée et devenait un chemin de terre. Il s'y est engagé à pleine vitesse et s'est finalement enlisé dans la boue sur le côté gauche, jusqu'aux essieux du véhicule", a expliqué la police locale.

Une fois entre les mains de la police, le jeune homme a reconnu qu'il avait à peine 16 ans et ne disposait pas d'un permis de conduire. Il a expliqué avoir "emprunté" le véhicule à son oncle, qui n'était pas au courant de la situation. La police a remorqué la voiture embourbée.