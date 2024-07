Un conducteur en état d'ébriété percute plusieurs véhicules de police lors d'une poursuite

Selon la police, l'homme est déjà connu de la justice. Il a d'abord accepté d'être contrôlé mais, lorsqu'il s'est avéré qu'il était sous l'influence de l'alcool et de la drogue, l'individu a refusé de descendre et a soudainement pris la fuite. En chemin, son passager a sauté de la voiture. La police a également pu rattraper cette personne.

Les forces de l'ordre se sont immédiatement lancées à sa suite, et il s'en est suivi une course-poursuite jusqu'à l'E17. Durant ce trajet, le conducteur en fuite aurait commis de nombreuses infractions et percuté au moins trois véhicules de police. Un membre de l'équipe d'intervention rapide a été blessé et un motard a dû se rendre à l'hôpital pour des examens de contrôle.