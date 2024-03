Un conducteur ivre et sans permis avait heurté mortellement 2 cyclistes à Gand: "C'est un meurtrier", affirment les survivants

Des fleurs et des gourdes, accrochées sur les bords de la route où s’est déroulé le dramatique accident. Il y a deux semaines à Gand, cinq cyclotouristes ont été percutés par un homme ivre sans permis de conduire. Deux hommes ont été tués sur le coup. Les trois amis qui ont survécu racontent leur histoire pour sensibiliser l’opinion publique. "Ce que cet homme a fait, c’est incroyable", dit un survivant. "La souffrance qu’il a causée est irréparable. On ne peut pas le décrire avec des mots. Je peux seulement dire une chose : ne pas boire lorsque l’on prend le volant, ne pas consommer de drogue. Parce que les conséquences sont immenses."

Ils pensent également qu’il devrait y avoir plus de contrôles afin que les personnes sans permis de conduire ne prennent pas aussi facilement leur véhicule. "On doit faire plus de contrôles sur comment on doit changer, aménager les choses", dit un autre ami. "Ce n’est pas notre rôle évidemment mais je pense qu’il faut bouger."

Les trois amis ont beaucoup de mal à accepter ce drame. "On était vraiment des amis de cyclisme", dit un cycliste. "Et je ne sais pas comment on va pouvoir faire notre deuil. Quand je pense aux deux victimes et à leurs proches, c’est juste incompréhensible."

"C'est un meurtrier"