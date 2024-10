Un corps mutilé retrouvé près de l'endroit de la découverte de celui de Laura Trappeniers

Laura Trappeniers (66 ans) et Marc Olbrechts (71 ans) ont disparu fin avril alors qu'ils vivaient à Tenerife depuis plusieurs années. Ils ont été vus pour la dernière fois le 22 avril. Leur voiture, une Opel Mokka de couleur bleue et immatriculée en Espagne, a disparu également. Le 27 avril, le corps mutilé de Laura Trappeniers a été retrouvé dans l'Atlantique. Les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace à ce jour de Marc Olbrechts.

Selon El Día, le corps, retrouvé dans un tunnel sous une autoroute, présente des signes de mort violente: la victime a été ligotée et brûlée. On ignore toutefois s'il existe un lien avec Marc Olbrechts, l'époux de Laura Trappeniers, dont on est toujours sans nouvelles. La Guardia Civil a ouvert une enquête pour assassinat.

Le 20 juin, deux suspects ont été interpellés en Belgique et un troisième en Espagne dans le cadre de l'enquête espagnole. Les deux suspects en Belgique sont un père et son fils originaires de Mons. Après s'y être opposés, les deux hommes, Michael A. (44 ans) et Lucas A. (23 ans), ont finalement accepté leur remise à l'Espagne où ils sont incarcérés en compagnie d'un troisième Belge. Tous trois nient toute implication dans la disparition et l'assassinat du couple.