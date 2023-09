Un couple de Theux risque 8 et 5 ans de prison pour abus sur une fillette de 12 ans

Le tribunal correctionnel de Verviers a examiné mardi une affaire de mœurs dans laquelle un couple de Theux risque des peines de 5 et 8 ans de prison. Un homme âgé de 47 ans doit en effet répondre de viols, incitation à la débauche, voyeurisme, et détention d'images d'abus sur une enfant de 12 ans, qui est la fille d'une ex-compagne. Sa compagne actuelle est aussi poursuivie pour avoir fermé les yeux et filmé l'une ou l'autre scène.