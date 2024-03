Un couple décède dans un incendie d'habitation à Landelies

Deux personnes à mobilité réduite ont été retrouvées mortes, dans leur domicile de Landelies, lundi matin. Les pompiers de Marcinelle qui avaient été appelés par un infirmier passant dans le quartier sont intervenus, a indiqué la caserne des pompiers de Charleroi.

"Les premiers constats ne montrent pas de phénomène criminel", a avancé Mr Marlière. Un laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert incendie associé au parquet de Charleroi vont descendre sur les lieux, lorsque le site sera accessible et sécurisé. Des échantillons seront relevés pour déterminer l'origine et la nature des faits.