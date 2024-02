Un couple et un bébé fortement intoxiqués au CO dans un appartement de Molenbeek

Un couple et son bébé ont été fortement intoxiqués au monoxyde de carbone (CO) lundi soir dans leur appartement de Molenbeek-Sain-Jean. Les trois victimes ont dû être emmenées à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, ont fait savoir les pompiers bruxellois.

"Une ambulance a été envoyée vers 18h40 boulevard Belgica parce qu'une dame avait fait un malaise en prenant une douche dans son appartement du deuxième étage. Lorsque les secours sont arrivés sur place, leur détecteur de CO s'est immédiatement enclenché. Un service d'urgence a donc été sollicité. Les habitants du flat étaient grièvement touchés. Ils ont d'abord été emmenés à l'hôpital Saint-Jean avant d'être transférés à l'hôpital militaire pour recevoir un traitement d'oxygène dans une chambre hyperbare", explique un porte-parole des pompiers.

La cause de cette intoxication était un chauffe-eau non-conforme dans la salle de bains et une mauvaise évacuation des gaz de chauffage. Les installations du rez-de-chaussée, du premier et du troisième étages n'étaient pas non plus réglementaires. L'arrivée de gaz a été coupée pour tout le bâtiment.