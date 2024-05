Un couple jugé fin juin pour avoir planifié un attentat terroriste

Le tribunal correctionnel de Bruges examinera à partir du 24 juin le dossier d'un homme de 26 ans et de sa compagne de 34 ans qui doivent répondre de tentative de meurtre terroriste. Abubakar S. est soupçonné d'avoir planifié un attentat dans le quartier juif d'Anvers.

L'enquête a débuté lorsque Abubakar S. a commencé à se radicaliser au printemps 2023. Le jeune homme originaire de Menin (Flandre occidentale) aurait rejoint l'État islamique (EI) et aurait évoqué un projet d'attaque terroriste sur l'application Telegram. Le prévenu a notamment mentionné comme cibles possibles un bar gay et le quartier juif d'Anvers. Lors de ses prospections pour réunir des armes et des complices, Abubakar S. est entré en contact avec un policier infiltré, qui a rapidement réussi à gagner sa confiance.

Le 4 mai 2023, neuf perquisitions ont été effectuées à Roulers, Menin, Ostende, Wevelgem et Gand. Sept suspects ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour leur participation présumée à la préparation d'un attentat terroriste.