Un cycliste décède après une collision avec un train sur un passage à niveau à Zele

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a indiqué que les feux et les barrières du passage à niveau ont fonctionné normalement. Infrabel a une nouvelle fois appelé tous les usagers au respect du code de la route et à la prudence devant un passage à niveau et à proximité des voies.

Le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens entre Termonde et Lokeren en raison de cette collision, a complété Infrabel. La circulation des trains a pu reprendre vers 15h35, mais des retards restent encore possibles durant la journée.