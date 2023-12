Un an de prison avec sursis contre le bourgmestre de Moorslede pour la vente d'un terrain

Le bourgmestre de Moorslede (Flandre occidentale) Ward Vergote a été condamné mardi à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Courtrai. L'homme avait acheté en 2017 un terrain agricole qu'il a ensuite revendu au double du prix. Le juge n'a toutefois pas vu de raison de démettre le bourgmestre de ses fonctions.

L'objet de l'affaire est un terrain agricole adjugé lors d'une vente publique pour la somme de 192.000 euros. Les vendeurs avaient hérité du terrain. Lors de la signature de l'acte chez le notaire, il s'est avéré que l'acheteur était le bourgmestre de Moorslede Ward Vergote.

Il est apparu quelques mois plus tard que la zone dans laquelle le terrain se situait était susceptible d'être reclassée en zone industrielle réservée aux entreprises artisanales. Les vendeurs n'étaient pas au courant de cette information au moment de la vente. Ils ont fait valoir que le bourgmestre était au courant et que c'était précisément pour cette raison qu'il avait acheté le terrain. Un peu plus tard, il a pu vendre cet espace pour 400.000 euros.