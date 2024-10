Un an de prison pour un complice d'un vaste trafic international de stupéfiants

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné mercredi un habitant de Rotterdam âgé de 56 ans à une peine d'un an de prison et une amende de 8000 euros. Il était impliqué dans un vaste trafic international de produits stupéfiants, en réalisant un faux et un usage de faux destiné à désigner fictivement un gérant à la tête d'une société.