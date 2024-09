Un dealer de 72 ans condamné à quatre ans de prison

Vendredi, le tribunal correctionnel de Marche a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme à l'encontre du septuagénaire pour entrave méchante et rébellion armée, ainsi qu'une amende de 16.000 euros et la confiscation de plus de 124.000 euros. La défense compte interjeter appel, a fait savoir Me Sylvain Danneels, l'avocat du prévenu à l'issue du prononcé.