Un dealer montois recrutait des "driveuses" pour son trafic : trois ans de prison

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Bertrand S., un habitant de Mons né en 1990, à trois ans d'emprisonnement, à une amende de 16.000 euros, et à une confiscation de plus de 18.000 euros. Il était poursuivi pour des ventes de kétamine, MDMA, amphétamines et cannabis, en 2023 et 2024.