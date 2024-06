Un demi-million d'affaires pénales poursuivies par les parquets correctionnels en 2023

Il y a eu 572.199 affaires pénales instruites et poursuivies par les parquets correctionnels l'an passé. Ces statistiques ne tiennent pas compte des dossiers traités par le parquet fédéral, des parquets de police, des auditorats du travail, du parquet de la sécurité routière, des parquets et des auditorats généraux.

Le nombre d'affaires auxquelles les parquets ont donné suite a augmenté "considérablement" au cours de la dernière décennie, avec une hausse de 26 % entre 2014 et 2023, pointe le collège des procureurs généraux. Les dossiers liés à des vols, comme à l'étalage, à la tire, dans des voitures ou des habitations, a augmenté de 5% mais il peut s'agir encore d'un effet rebond après la pandémie. "Avant 2021, une diminution avait été constatée (-21 % entre 2019 et 2020 et -10 % entre 2020 et 2021), ce qui peut en partie s'expliquer par les mesures de confinement en vigueur à l'époque pour endiguer la propagation du coronavirus", explique le collège.