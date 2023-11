Un deuxième suspect interpellé dans l'affaire de l'avocate flamande tuée

L'homme était sous la tutelle de l'avocate décédée et a exprimé des commentaires négatifs à son sujet sur Facebook. Cependant, la présence de tout élément en lien direct avec les faits demeure encore à clarifier.

Le parquet avait confirmé plus tôt dans la journée qu'un suspect avait été interpellé mercredi soir. Il n'est cependant pas encore établi avec certitude qu'il s'agit de l'auteur des faits. L'intéressé a été entendu en vue d'une possible comparution devant un juge d'instruction d'Audenarde.

Jeudi, une opération de recherche a également été menée sur ordre du juge d'instruction d'Audenarde pour retrouver l'arme du crime. Le parquet et la police n'ont fait aucun commentaire concernant les résultats de cette opération, mais l'arme du crime n'a pour l'instant pas été retrouvée.

Les faits se sont déroulés le 28 octobre dernier à Hautem-Saint-Liévin (Flandre orientale). Un homme s'est présenté vers 13h15 au domicile de Claudia Van der Stichelen et a ouvert le feu sur la quinquagénaire et son fils. L'avocate a succombé à ses blessures et son fils a été grièvement blessé.