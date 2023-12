Un engin explosif déclenché devant une maison à Hoboken

L'explosion s'est produite vers 2h15. La porte d'entrée et les fenêtres de la maison visée ont été brisées. Les habitations voisines et plusieurs véhicules en stationnement ont également été endommagés.

La police a établi un périmètre de sécurité et le laboratoire judiciaire et le service de déminage de l'armée SEDEE sont descendus sur place. La police judiciaire fédérale d'Anvers a été avertie des faits et un juge d'instruction a été désigné.